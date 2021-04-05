В Думе заявили, что поддерживают упрощение порядка легализации для мигрантов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты активно обсуждают с профильными ведомствами законопроекты, направленные на облегчение порядка легализации в РФ иностранцев, такие идеи встречают в Думе поддержку. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя инициативу МВД о праве иностранцев и лиц без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.

"У нас много законопроектов, которые обсуждаются соответствующей межведомственной комиссией Администрации президента РФ. И дальше мы работаем с МВД, заместители министра присутствуют на заседаниях комитета, - сказал Калашников. - Такие законопроекты мы не только поддерживаем, мы их всячески лоббируем".

По словам главы комитета, депутаты, в частности, просят ввести упрощенный режим "в отношении, например, украинцев, которые в свое время перебежали и боятся сейчас, что нарушили миграционные сроки, сидят у родственников, еще где-то". Кроме того, заметил парламентарий, не все иностранцы знают о возможности заявить о нарушении сроков пребывания в стране и попасть под "амнистию".

"Что касается наших соотечественников - чем проще мы будем делать законы, тем лучше будет для тех самых людей, которые сегодня вынуждены прятаться от своей самоидентичности на Украине или в других странах", - резюмировал Калашников.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что министерство разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Документом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления закона в силу с нарушением установленных требований в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.