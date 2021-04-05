{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе заявили, что поддерживают упрощение порядка легализации для мигрантов

Как отметил глава профильного комитета нижней палаты парламента Леонид Калашников, чем проще будут законы, тем лучше будет для тех людей, которые "вынуждены прятаться от своей самоидентичности"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты активно обсуждают с профильными ведомствами законопроекты, направленные на облегчение порядка легализации в РФ иностранцев, такие идеи встречают в Думе поддержку. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя инициативу МВД о праве иностранцев и лиц без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения.

"У нас много законопроектов, которые обсуждаются соответствующей межведомственной комиссией Администрации президента РФ. И дальше мы работаем с МВД, заместители министра присутствуют на заседаниях комитета, - сказал Калашников. - Такие законопроекты мы не только поддерживаем, мы их всячески лоббируем".

По словам главы комитета, депутаты, в частности, просят ввести упрощенный режим "в отношении, например, украинцев, которые в свое время перебежали и боятся сейчас, что нарушили миграционные сроки, сидят у родственников, еще где-то". Кроме того, заметил парламентарий, не все иностранцы знают о возможности заявить о нарушении сроков пребывания в стране и попасть под "амнистию".

"Что касается наших соотечественников - чем проще мы будем делать законы, тем лучше будет для тех самых людей, которые сегодня вынуждены прятаться от своей самоидентичности на Украине или в других странах", - резюмировал Калашников.

Ранее в пресс-центре МВД сообщили, что министерство разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам и лицам без гражданства легализовать свое пребывание в стране, несмотря на имеющиеся нарушения. Документом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах. В его переходных и заключительных положениях предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления закона в силу с нарушением установленных требований в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени.

В МВД сообщили, что разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства РФ в соответствии с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Концепция законопроекта одобрена правительством.

Теги
УкраинаРоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)
Замглавы МИД РФ обсудил с лидером Приднестровья урегулирование кризиса в регионе
Андрей Руденко и Вадим Красносельский также рассмотрели вопросы помощи и содействия Приднестровью в целях поддержания социально-экономической стабильности на левобережье Днестра
Читать полностью