Эксперт: Москва и Вашингтон заняли выжидательную позицию в двусторонних отношениях

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Длительное пребывание посла России в США Анатолия Антонова на консультациях в Москве указывает на то, что Москва и Вашингтон в настоящий момент заняли выжидательную позицию в двустороннем взаимодействии. Такое мнение в понедельник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил директор Института США и Канады (РАН) Валерий Гарбузов.

"Один из возможных вариантов [в отношениях РФ и США] - это такая тактика стратегического выжидания, - сказал Гарбузов. - Она нацелена на то, чтобы осмыслить, как две стороны оказались в этом конфронтационном процессе и что надо сделать, чтобы выйти из него. Просто стоять на своих принципах - значит ничего не менять и сохранять эту конфронтационную составляющую".

По словам специалиста, задержка в возвращении российского посла в Вашингтон также связана с тем, что в Москве сейчас продумывают, как дальше выстраивать отношения с американцами, так как введенные антироссийские санкции значительно уменьшают повестку для двусторонней совместной работы. Собеседник агентства отметил, что для выравнивания отношений стороны могли бы теоретически применить тактику мелких уступок, однако пока ни Москва, ни Вашингтон не демонстрируют готовность к подобной политике.

"По большому счету, чтобы внести какие-то изменения в отношения, надо, чтобы обе стороны что-то поменяли в своем внешнеполитическом поведении, это касается и России, это касается и США. Они должны пойти на уступки, но я думаю, что ни та, ни другая сторона к этому не готова сегодня", - резюмировал Арбузов.