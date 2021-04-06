Лавров заявил, что Россия рассчитывает в 2021 году провести с Индией встречу в верхах

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает провести встречу лидеров России и Индии в текущем году, если позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс".

"Рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году двустороннюю встречу в верхах", - сказал он.

По словам Лаврова, в Москве удовлетворены активным политическим диалогом с Индией на всех уровнях, "который продолжает интенсивно развиваться, несмотря на серьезные ограничения в связи с пандемией коронавируса". "В 2020 году удалось успешно провести ряд мероприятий в очном и дистанционном формате. Среди них - саммиты ШОС и БРИКС - многосторонних объединений нового типа, в рамках которых наши государства плодотворно взаимодействуют", - указал он.

Министр также отметил, что прорабатываются сроки очередных заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также межпарламентской комиссии. "С учетом необходимости преодоления негативных последствий пандемии для мировой и национальных экономик в числе наших безусловных приоритетов - активизация российско-индийской практической кооперации в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, транспорт, финансово-банковские отношения, наука и техника, гуманитарные связи", - добавил глава МИД РФ.

"Убежден, что дальнейшему укреплению объединяющего нас особо привилегированного стратегического партнерства будут способствовать переговоры с моим коллегой Субраманиамом Джайшанкаром в ходе моего визита в Нью-Дели", - заключил Лавров.