Лавров подтвердил намерение России возобновить московский формат по Афганистану

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия намерена возобновить работу московского формата консультаций по Афганистану по мере продвижения процесса мирного урегулирования. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс".

"Нью-Дели не является участником консультаций расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан - прим. ТАСС) по Афганистану, под эгидой которой 18 марта в Москве были организованы межафганские консультации с целью содействия запуску мирного процесса в ИРА. Вместе с тем Индия входит в члены московского формата, объединяющего государства - соседи Афганистана, ключевые страны региона и США, - напомнил министр. - Такой состав позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения на широкой региональной основе. По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма".

Лавров констатировал, что Индия как важный игрок в деле урегулирования ситуации в Афганистане, безусловно, должна привлекаться к международным усилиям по содействию афганскому национальному примирению.