Алтайский губернатор отправил в отставку своего представителя, обвиняемую в мошенничестве

БАРНАУЛ, 6 апреля. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от должности своего представителя в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллу Штань, которую на прошлой неделе арестовали по делу о мошенничестве на 14 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Губернатор подписал распоряжение об отставке представителя губернатора и правительства края в Алтайском краевом Законодательном собрании Стеллы Штань и освобождении ее от занимаемой должности. Назначение на освободившуюся должность планируется провести в ближайшее время после подбора и оценки кандидатур, проведения всех необходимых проверочных процедур и консультаций с руководством заксобрания", - говорится в сообщении.

1 апреля Штань задержали сотрудники правоохранительных органов, ее обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). 2 апреля суд в Барнауле вынес решение о заключении Штань под стражу до 30 мая. По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада "Хеппи беби" совместно со Штань представили в управление образования и молодежной политики региона фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения, в которых стоимость приобретаемого помещения была завышена по сравнению с рыночной ценой. Это повлекло завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации за счет средств бюджета. В результате мошенничества женщины завладели 14 млн рублей, выделенными детсаду в качестве субсидии.

С 2008 по 2016 год Штань была депутатом Алтайского заксобрания. В 2018-м назначена на должность представителя губернатора и правительства края в региональном парламенте.

Об уголовных делах с детсадом Happy Baby

18 марта 2021 года в Барнауле по решению суда была арестована директор детского сада Happy Baby, которую уже судят за жестокое обращение с детьми. Следователи предъявили ей новое обвинение - по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В 2018 году она уже стала фигуранткой резонансного уголовного дела по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По данным следствия, в детсаду две сотрудницы жестоко обращались с воспитанниками. Потерпевшими признаны семь детей от четырех до пяти лет. Заведующая знала о нарушениях, но мер по их устранению не предпринимала. Это дело еще рассматривается в суде.