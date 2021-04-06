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Кризис на Украине
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МИД России предупредил Вашингтон о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе

Представители РФ и США обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Представители Москвы и Вашингтона провели контакты по ситуации в Донбассе. Об этом заявил ТАСС во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

По словам Рябкова, наблюдается все более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева его западных покровителей во главе с США на востоке Украины. "В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла", - указал замглавы МИД РФ.

В понедельник представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон открыт к взаимодействию с Москвой по ситуации на востоке Украины. При этом, по его словам, в США считают "внушающими доверие" сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной, а также в Крыму. Представитель американского внешнеполитического ведомства также призвал Россию "воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации".

Теги
СШАРоссияКризис на УкраинеРябков, Сергей Алексеевич
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