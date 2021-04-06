Замглавы МИД России обсудил с министром туризма Туниса возобновление турпотоков

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил во вторник с министром туризма Туниса Хабибом Амаром, находящимся в Москве с рабочим визитом, возобновление туристических обменов и борьбу с коронавирусом.

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"Особое внимание было уделено проблематике возобновления туристических и культурных обменов и взаимодействия в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении МИД РФ.

В беседе также участвовал посол Туниса в Москве Тарек бен Салем.

Как указали в дипведомстве, стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-тунисских многоплановых связей, в том числе с опорой на механизм Российско-тунисской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.