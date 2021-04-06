Лавров провел встречу со спецпредставителем президента США по вопросам климата

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели в Нью-Дели краткую встречу. Об этом сообщил журналистам источник в индийской столице.

Встреча прошла в гостинице, где остановились Лавров и Керри. Стороны обсудили климатическую повестку, указал источник.

Глава МИД РФ прибыл в Нью-Дели накануне вечером с рабочим визитом. Спецпредставитель президента США находится в индийской столице в рамках подготовки виртуального саммита по климату.

В феврале Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы реализации Парижского соглашения по климату.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение президента США Путину принять участие в климатическом саммите получено, детали уточняются по дипломатическим каналам.