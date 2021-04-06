Лавров планирует обсудить с главой МИД Индии подготовку двустороннего саммита

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник на открытии переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром сообщил, что намерен на встрече обсудить подготовку российско-индийского саммита. Текст выступления Лаврова размещен на сайте МИД РФ.

"Совсем недавно мы принимали господина Харша Шринглу, вашего первого заместителя. У нас диалог между внешнеполитическими ведомствами весьма продуктивен, доверителен и полезен. На повестке дня очередной саммит, встречи в верхах, - сказал Лавров. - Обсудим сегодня, как идет подготовка к этому важнейшему мероприятию".

Министр обратил внимание на то, что председательство Индии в БРИКС и участие в работе Совбеза ООН в качестве непостоянного члена открывают новые возможности для сотрудничества Москвы и Нью-Дели, эти вопросы также будут рассмотрены на переговорах.