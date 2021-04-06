Лавров передал главе МИД Индии устное послание Моди от Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил во вторник, что передал своему индийскому коллеге Субраманияму Джайшанкару устное послание президента России Владимира Путина на имя премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Большое внимание уделили вопросам наполнения предстоящих двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне. Имею в виду визит президента РФ в Индию. Я передал моему коллеге устное послание президента Путина на имя премьер-министра Моди, в том числе и по этим вопросам", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии.

По словам министра, на переговорах была отмечена сохранившаяся, несмотря на пандемию коронавируса, высокая динамика двустороннего политического диалога. "У нас общее мнение о том, что это подчеркивает зрелость и значительную устойчивость наших отношений, которые характеризуются в документах, подписанных на высшем уровне, как особо привилегированное стратегическое партнерство", - указал Лавров.

Производство вооружений

Лавров также сообщил, что обсудил с Джайшанкаром вопросы совместного производства современных вооружений.

"Обсудили состояние и перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества, включая совместное производство в Индии современного вооружения", - рассказал он.

Российский министр отметил, что в области военно-технического сотрудничества (ВТС) Россия остается для Индии ведущим внешним контрагентом. "Мы - единственный из партнеров, который на деле передает Индии новейшие военные технологии. Убеждены, что дальнейшее углубление российско-индийского ВТС соответствует национальным интересам обоих государств", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что Россия уважает право индийских партнеров диверсифицировать связи в этой области.

Визит главы МИД Индии в РФ

Лавров рассчитывает, что Джайшанкар посетит в скором времени РФ.

"Я пригласил своего коллегу и друга посетить с ответным визитом Российскую Федерацию. Рассчитываю, что это произойдет в обозримом будущем", - сказал он.

Рабочий визит в Нью-Дели стал первым пунктом в турне главы МИД РФ по трем странам Азии.

Освоение космоса

Лавров и Джайшанкар рассмотрели на встрече вопросы сотрудничества двух стран в сфере мирного освоения космоса.

"Оценили развитие кооперации в сфере мирного освоения космоса, - сообщил Лавров. - Особый упор сделан на такие направления, как пилотируемые программы, ракетное двигателестроение и спутниковая навигация".

Взаимные расчеты

Лавров и Джайшанкар высказались в пользу увеличения оборота национальных валют во взаимных расчетах.

"Высказались в пользу активизации работы над обновленным межправительственным соглашением по взаимной защите капиталовложений, а также в пользу увеличения доли национальных валют во взаиморасчетах", - сказал Лавров.

Ядерная энергетика

Лавров обсудил с Джайшанкаром сотрудничество в энергетической сфере, а также инвестиционное взаимодействие.

"Особое внимание уделили таким сферам, как энергетика, включая ядерную, мирное освоение космического пространства, транспортные, инфраструктурные проекты, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе", - сказал он.

"Мы договорились приложить совместные усилия в целях преодоления вызванного пандемией спада в товарообороте, намеренно наращивать инвестиционное взаимодействие в соответствии с действующими в двух странах национальными программами", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, решению этих задач будет способствовать "проведение в ближайшее время встречи сопредседателей и очередного заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству".