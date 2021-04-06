Лавров заявил, что Россия и Китай не преследуют цели создать военный союз

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Китаем находятся на высоком уровне взаимного доверия, однако обе страны не намерены создавать военный союз. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Российско-китайские отношения достигли лучшего за всю историю уровня, но эти отношения не преследуют цели создания военного союза", - отметил он. Соответствующая позиция, по его словам, зафиксирована в двусторонних документах, одобренных на высшем уровне.

Глава российского дипведомства обратил внимание на бытующие "спекуляции про военные союзы не только в связи с российско-китайскими отношениями". "Есть разговоры и том, чтобы продолжать продвигать проекты создания "ближневосточного НАТО", а в последнее время заговорили даже об "азиатском НАТО", - пояснил он.

"Мы сегодня обменялись мнениями на этот счет. У нас с индийскими друзьями общая позиция, что это будет контрпродуктивно, - подчеркнул Лавров. - Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество было инклюзивным и в пользу чего-то, а не против кого-то".