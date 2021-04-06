Лавров призвал Берлин и Париж "безотлагательно привести в чувства" Киев по теме Донбасса

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Берлину и Парижу необходимо "безотлагательно привести в чувства" украинские власти в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве, на уровне ли лидеров, представителей, сотрудников министерств иностранных дел, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства. А сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно", - сказал он.

Россию тревожат последние заявления украинского руководства по Донбассу, подчеркнул министр. "Мы об этом говорим и нашим европейским коллегам. Надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне", - добавил он.

Москва разочарована реакцией Запада на наращивание Киевом военной инфраструктуры и переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе, продолжил глава российского дипведомства. По словам Лаврова, западные страны исходят из того, что "надо всячески, всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях".

"Очевидные нарушения всех минских договоренностей Киевом налицо. Теперь Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса в Донбассе к угрозам военных действий. Надеюсь, что это все-таки поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они потребуют от господина [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере", - отметил глава МИД РФ.