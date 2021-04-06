Путин поздравил Бжанию с днем рождения

СУХУМ, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с днем рождения и выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства между Россией и Абхазией", - говорится в телеграмме президента РФ.

Главу Абхазии также поздравил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил значимый вклад Бжании в "укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Абхазия".

В свою очередь президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в поздравлении президенту Абхазии отметил, что своей деятельностью на высшем государственном посту Бжания "заслужил признание и уважение соотечественников".

Аслан Георгиевич Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчирского района. C 2010 года по 2014 год работал председателем Службы государственной безопасности Абхазии. С 2015 года по 2020 год руководил Блоком оппозиционных сил. С 2017 года по 2020 год был депутатом парламента Абхазии, 22 марта 2020 года избран президентом республики.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента Абхазии, в свой день рождения Бжания находится на рабочем месте.