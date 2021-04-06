Песков заявил, что вступление Украины в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке страны

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбасс.