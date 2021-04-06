Кремль пока не видит намерений Киева взять под контроль свои ВС в Донбассе

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Кремль пока не наблюдает у Киева намерений отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения [в Донбассе] и которые чаще всего являются причиной провокаций", - сказал Песков.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося ранее разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном "детально обозначил" озабоченности российской стороны в связи с ситуацией на Украине. "До других столиц также доводились наши озабоченности. Ситуация действительно оставляет желать лучшего", - добавил пресс-секретарь президента.

Кремль надеется, что ничто не спровоцирует боевые действия украинских вооруженных сил против собственного народа в Донбассе, отметил Песков. "Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять военные боевые действия украинских ВС по отношению к собственному народу, по отношению к людям, которые живут в самопровозглашенных республиках", - сказал он.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о возможных действиях Москвы по защите получивших российский паспорт людей в Донбассе в случае эскалации, сочтя неуместным строить предположения о возможном развитии ситуации. При этом Песков подчеркнул, что "безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента России Владимира Путина лично".

Смена площадки для заседаний контактной группы

По словам Пескова, определенная позиция по смене площадки для заседаний контактной группы по ситуации на юго-востоке Украины пока не выработана.

"Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украины, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон, а пока какой-то позиции на этот счет нет", - сказал Песков, комментируя заявление заместителя главы украинской делегации на минских переговорах Алексея Резникова о том, что представители Киева не будут посещать заседания контактной группы в Минске после снятия карантинных ограничений.

Представитель Кремля не смог ответить на вопрос о том, с чем может быть связано решение украинской стороны инициировать экстренное внеочередное заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу. "Это надо спрашивать у украинской стороны", - сказал он, отметив, что у Кремля "в целом есть обеспокоенность ситуацией" в регионе.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.