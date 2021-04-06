Дума одобрила во II чтении обязанность кандидатов на выборах указывать статус иноагента

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, обязывающий кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента.

Документ внесли в Госдуму члены комиссий Совфеда и Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Инициатива обязывает кандидатов в депутаты, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию.

Такие же нормы коснутся и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. К ним предлагается относить кандидатов, которые сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, или руководили ими, а также осуществляли политическую деятельность и получали средства от иностранных агентов или же работали в иностранном СМИ-иноагенте.

Документ также обязывает кандидатов, имеющих или имевших ранее судимость, указывать эти сведения в подписном листе после указания своего отчества. Уточняется также, что подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

Согласно документу, политические партии должны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц. Уточняется, что такая информация "должна быть ясно видимой" или слышимой, и занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала. Кроме того, согласно поправкам ко второму чтению проекта, выступление кандидата-иноагента на партийном агитационном мероприятии должно будет предваряться и сопровождаться информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат-иноагент.

Законопроект также запрещает иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах. Кроме того, организациям и СМИ-иноагентам запрещается способствовать или препятствовать "достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Участие иностранных организаций в качестве наблюдателей регулируется отдельно.