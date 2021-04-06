Лавров заявил о готовности РФ провести консультации московского формата по Афганистану

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апреля. /ТАСС/. Россия готова при необходимости провести международную встречу московского формата по афганскому мирному урегулированию для активизации процесса межафганских переговоров. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

Лавров отметил, что у РФ с Индией очень близкие позиции по афганской проблематике. "Мы всегда выступаем за то, чтобы соседи и все влиятельные страны региона участвовали в создании условий, которые позволили бы афганцам договориться между собой. Мы считаем, что оптимальным форматом привлечения внешних игроков является так называемый московский формат, мы несколько раз собирали его участников. Напомню, что это не только непосредственные соседи Афганистана, но это все страны Центральной Азии, Индия, Пакистан, Китай, Иран, США и РФ, - сказал Лавров. - Мы готовы провести соответствующие консультации, соответствующую встречу, если это будет признано целесообразным всеми переичисленными мной странами".

"Будем рассчитывать на то, что это подтолкнет процесс межафганских переговоров, который, как вы знаете, начался в столице Катара Дохе, но в последнее время столкнулся с серьезными проблемами и забуксовал", - продолжил министр.

По его словам, накапливается целый ряд факторов, которые необходимо прояснить, чтобы понять, как действовать дальше в афганском урегулировании с точки зрения внешнего вклада в создание необходимых условий.

Лавров также сообщил, что договорился сегодня с индийским коллегой о том, что специальные представители обеих стран по Афганистану будут оставаться в тесном контакте на регулярной основе.

18 марта в Москве прошли консультации "расширенной тройки" по мирному урегулированию в Афганистане. Лавров на прошлой неделе отмечал, что афганцы по итогам московских консультаций выразили признательность России, поскольку прошедшие контакты вселили в них оптимизм.

Договоренности США и талибов

Кроме того, по словам Лаврова, Москва рассчитывает на выполнение достигнутых Вашингтоном и движением "Талибан" (запрещено в РФ) договоренностей, которые дали шанс на достижение согласия между всеми сторонами афганского конфликта.

"Рассчитываем, что договоренности, которые между Соединенными Штатами и "Талибаном" были заключены при прошлой администрации, будут выполняться, потому что они действительно в свое время, об этом все говорили, создали шанс на достижение согласия между всеми противоборствующими сторонами. Будет печально, если они разрушатся", - сказал он.

Глава МИД РФ отметил, что движение талибов - это часть афганского общества, и решение об урегулировании в Афганистане должно предусматривать участие всех политических и этноконфессиональных групп Афганистана, иначе оно не будет устойчивым. "Это решение должно опираться на баланс интересов политических и этноконфессиональных групп, включая их представительство в органах власти. Я думаю, что любой иной путь, который бы предполагал исключение той или иной группы из процесса, не привел бы к договоренности, которая была бы выполнима и устойчива. И опять все это содержало бы риск возобновления боевых действий, что не является задачей, по-моему, никого из участников нынешнего процесса", - добавил министр.

Касаясь обеспечения безопасности Афганистана, Лавров отметил, что это в первую очередь зависит от того, как быстро и как эффективно будет достигнуто урегулирование. "Оно должно, конечно же, включать и вопросы политического устройства, и вопросы представительства во власти, и вопросы обеспечения безопасности", - добавил он. По его словам, Россия уже многие годы немало делает, чтобы укрепить потенциал афганских сил безопасности, афганской армии. "Готовим персонал, поставляем продукцию военного назначения, в том числе на льготных или даже безвозмездных условиях. Исходим из того, что с воссоединением Афганистана и с урегулированием всех вопросов политического плана международное сообщество будет в состоянии более активно помогать укреплению собственно афганских сил безопасности", - указал глава МИД РФ.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Байден заявил, что американской администрации будет сложно вывести американские войска из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.