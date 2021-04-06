Песков: Москва превентивно ответила на обеспокоенность США насчет передвижений войск РФ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия уже обозначила позицию по поводу передвижений ее войск по своей территории, превентивно ответив на обеспокоенность, выраженную Госдепом. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о том, что Вашингтон ждет от Москвы пояснений насчет переброски воинских подразделений на собственной территории. "Мы на это превентивно реагировали. Вчера задавали вопрос относительно перемещений наших вооруженных сил, я уже давал комментарий на этот счет, здесь нечего добавлять", - сказал он.

Ранее Песков подчеркнул, что передвижение российской армии по территории России не должно вызывать беспокойства других стран, поскольку РФ не представляет угрозу для других государств, в том числе для Украины.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В числе прочего Путин выразил обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе.