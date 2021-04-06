В Думу внесли проект постановления о переносе даты отчета правительства на 12 мая

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в палату парламента проект постановления о рассмотрении отчета правительства РФ за 2020 год на пленарном заседании 12 мая, а также об отмене пленарного заседания 21 апреля. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

"Рассмотреть вопрос об отчете правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2020 год на заседании Государственной думы 12 мая 2021 года", - отмечается в документе.

Кроме того, проект постановления также предлагает отменить пленарное заседание Госдумы 21 апреля.

В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Место проведения мероприятия будет объявлено позже. Как проинформировал в свою очередь пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков, правительство в связи с этим попросило о переносе оглашения своего отчета в Госдуме с 21 апреля на более поздний срок.