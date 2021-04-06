В Совфеде считают, что мечты Зеленского о вхождении Украины в НАТО не сбудутся

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Украина никогда не попадет в НАТО, а президент страны Владимир Зеленский заблуждается, полагая, что альянс будет защищать его, если он вступит в конфликт с Россией. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"В НАТО принимают при условии, что в стране нет никаких внутренних конфликтов либо конфликтов с соседними странами. У него [у Зеленского] и внутри конфликт, на юго-востоке, и с соседними странами - с Белоруссией поругался, с нами, угрожает нам. Пусть он забудет об этой мечте, в НАТО он никогда не попадет", - сказал Джабаров.

Сенатор предложил Зеленскому задуматься над тем, как сохранить власть. "Если он думает, что натовцы будут защищать, если он вступит в конфликт с Россией, он глубоко заблуждается. Пусть позвонит и посоветуется с [бывшим президентом Грузии Михаилом] Саакашвили. Он ему расскажет, как это бывает", - сказал Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что единственный путь разрешения конфликта в Донбассе - это реализация минских соглашений. "Но украинские власти торпедировали все минские договоренности. Очевидно, они к этому не готовы", - добавил он.

"Я думаю, что господин Зеленский, когда делает подобные заявления, вряд ли себе представляет, что такое для Украины, для украинского народа быть членами НАТО. Если он считает, что тем самым он сможет спокойно безобразничать, опираясь на зонтик НАТО, он глубоко ошибается", - подчеркнул первый зампред международного комитета СФ. Он также отметил, что юго-восток Украины будет против этого.

Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

НАТО и Украина

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Согласно оценкам брюссельских экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.