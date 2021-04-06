Первый регулярный рейс из Каракаса в Москву может состояться до конца апреля

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Первый рейс в рамках регулярного авиасообщения между Россией и Венесуэлой может вылететь из Каракаса до конца апреля. Об этом сообщил во вторник ТАСС посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"Решение оперштаба об открытии границ между Россией и Венесуэлой в значительной степени ускорит процесс организации прямых рейсов, который уже находится на завершающей стадии. По предварительной информации венесуэльской стороны, первый пассажирский рейс из Каракаса в Москву может состояться уже до конца апреля", - отметил дипломат.

Как подчеркнул Мелик-Багдасаров, открытие прямого авиасообщения между Москвой и Каракасом остается в приоритетах сотрудничества двух стран: "Запуск такого рейса придаст импульс развитию экономических, туристических, образовательных обменов".

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о формальном возобновлении с 1 апреля авиасообщения между Россией и рядом стран, включая Венесуэлу. Согласовано выполнение двух рейсов в неделю из Москвы в Каракас. Ранее Мелик-Багдасаров сообщал, что выполнять рейсы готова венесуэльская компания "Конвиаса". Прямого авиасообщения между Каракасом и Москвой до пандемии не было.

Возможность провокаций

Кроме того, Мелик-Багдасаров заявил, что некоторые страны не готовы принять результаты состоявшихся в декабре выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы, которые положили конец политической неопределенности в стране, поэтому возможность провокаций и попыток дестабилизировать ситуацию сохраняется.

"В декабре 2020 года в Венесуэле состоялись выборы в Нацассамблею, положившие конец внутриполитической неопределенности. Конечно, некоторым странам тяжело принять реальность, которая не коррелируется с их неоколониальными замашками в духе пресловутой доктрины Монро. В этой связи остается возможность провокаций и попыток дестабилизировать обстановку в стране. Но, когда народ самостоятельно делает осознанный выбор, его не так-то просто "раскачать", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия всегда придерживалась точки зрения, согласно которой политические противоречия в Венесуэле должны решаться путем внутреннего диалога. "Поэтому мы горячо поддерживаем стремление венесуэльских властей к сотрудничеству и поиску взаимоприемлемых решений с представителями оппозиции, - отметил посол. - Венесуэльское урегулирование, этот яркий пример мирного выхода из острого политического кризиса, достоин уважения и поддержки со стороны мирового сообщества".

6 декабря 2020 года в Венесуэле прошли парламентские выборы, на которых граждане республики избрали 277 депутатов парламента. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которым принадлежало большинство в прошлом составе парламента, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказалась от участия в голосовании и признания их результатов.

6 января избранные депутаты приступили к работе. Председателем Национальной ассамблеи был избран бывший вице-президент по вопросам связи и культуры Хорхе Родригес. Большинство западных стран считают парламентские выборы в Венесуэле нелегитимными и отказываются признавать новый состав законодательного органа республики.

Соглашения межправкомиссии

Документы о сотрудничестве в разных сферах, подписанные на встрече российско-венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе, откроют новые перспективы для двусторонних связей, заявил Мелик-Багдасаров.

"Подписано 12 двусторонних документов, касающихся различных сфер двустороннего взаимодействия, таких как космос, энергетика, туризм, образование, фармацевтика и прочее, - отметил дипломат. - Думаю, что достигнутые договоренности послужат хорошей базой для расширения и укрепления наших связей с венесуэльскими партнерами, откроют новые перспективы для сотрудничества".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил после подписания 12 документов о сотрудничестве в конце марта, что Каракас и Москва "демонстрируют модель образцовых отношений между гигантской евразийской державой мирового масштаба и маленькой южноамериканской страной". Он сообщил, что очередное заседание межправительственной комиссии запланировано на конец следующего полугодия.