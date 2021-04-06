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Правительство внесло в Госдуму законопроект о служебной тайне в области обороны

Разгласившие ее лица понесут ответственность, следует из документа
Дом правительства РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вводящий в законодательство понятие служебной тайны в области обороны, поправки предложены в федеральный закон "Об обороне". Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, служебную тайну в области обороны будут составлять сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по организации мероприятий̆ в области обороны, "и распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий". Такие сведения, согласно законопроекту, "являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", лица, ее разгласившие, понесут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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