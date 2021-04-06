Зампостпреда РФ при ООН предупредил о новых сообщениях о применении химоружия в Сирии

ООН, 6 апреля. /ТАСС/. Группа расследования и реагирования (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) может сообщить о новом расследовании в отношении приписываемого сирийским властям применения химического оружия. Уверенность в этом выразил во вторник первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности по видеосвязи.

В ходе своей речи Полянский отметил, что несмотря на то, что предыдущий подобный доклад ГРИ был "раскритикован независимыми экспертами в пух и прах", Техсекретариат ОЗХО упорно не хочет обращать внимание на эту критику. "Это скорее всего свидетельствует о том, что перед театральным финалом ГРИ предподнесет всем нам еще один подобный сюрприз, отчитавшись об еще одном "псевдорасследовании" с обвинительными в отношении сирийских властей выводами", - сказал он.

Российский дипломат также выразил уверенность в том, что "наши западные коллеги бросятся представлять этот очередной нечистоплотный продукт в качестве еще одного доказательства, якобы использования Дамаском химоружия", однако это будет означать лишь то, что "методы по очернению Дамаска без убедительных и заслуживающих доверия доказательств остались прежними", и каких-либо политических очков на этом заработать уже нельзя.

Доклад ОЗХО

Группа по расследованию и идентификации ОЗХО распространила свой первый доклад 8 апреля прошлого года. В нем она возложила ответственность на сирийские власти за применение химического оружия в марте 2017 года. В документе утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за инциденты в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс, когда сирийскими истребителями Су-22 на него были сброшены авиабомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В ответ постпредство РФ при ОЗХО заявило, что доклад составлен с изъянами и не вызывает доверия.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химоружия, было принято на спецсессии ОЗХО в 2018 году по инициативе США и Великобритании. Авторы проекта создания ГРИ не скрывали, что главной целью организации станет возложение ответственности за все инциденты (мнимые или реальные), связанные с химическим оружием, на сирийскую армию. Российская сторона выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химоружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.