Путин в Москве обсудит с Пашиняном ситуацию в Карабахе и развитие отношений РФ и Армении

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду проведут в Москве переговоры, на которых будут обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского стратегического партнерства.

"[В ходе встречи] планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе", - сообщила пресс-служба Кремля. Как ранее отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в частности, речь идет о вопросах, связанных с разблокировкой транспортной инфраструктуры в Закавказье.

По данным пресс-службы президента РФ, на переговорах планируется также обсудить актуальные вопросы развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества и перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве. Кроме того, по словам Пескова, Путин и Пашинян обменяются мнениями по начавшемуся в Армении электоральному процессу.

Вокруг Карабаха

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, принадлежность которого Армения и Азербайджан оспаривают с конца 1980-х годов, обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. 9 ноября Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора были размещены российские миротворцы. После ввода миротворческого контингента ситуация стабилизировалась, десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление о новых инфраструктурных проектах в Нагорном Карабахе, реализацию которых стала курировать трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров.

По словам пресс-секретаря президента РФ, у Москвы хорошие отношения как с Ереваном, так и с Баку. Песков также отметил личную роль Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре Путина и Пашиняна 26 марта было констатировано, что "обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной". Аналогичная оценка была дана в начале апреля и в телефонном разговоре российского лидера с президентом Азербайджана.

Ситуация в Армении

В конце февраля в Армении обострился политический кризис, когда Оник Гаспарян, которого Пашинян потребовал уволить с поста главы генштаба, и высший командный состав призвали к отставке премьера. Активисты оппозиционного движения несколько раз перекрывали проспект Баграмяна рядом со зданием парламента.

18 марта Пашинян после консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Премьер Армении также сообщил, что в апреле подаст в отставку, чтобы юридически появилась возможность распустить парламент и объявить досрочные выборы, однако он останется исполняющим обязанности главы правительства.

Визиты Пашиняна в Москву

Во главе правительства Армении Пашинян посещал Россию 10 раз, в последний раз - 11 января 2021 года для участия в трехсторонних переговорах с Путиным и Алиевым. По их завершении у президента РФ и премьер-министра Армении состоялась отдельная встреча.

Путин тогда выразил надежду, что удастся договориться по всем остающимся проблемам нагорнокарабахского урегулирования, в том числе и по вопросам гуманитарного характера. Российско-армянские связи же, как отметил президент РФ, "были и остаются и будут союзническими во всех отношениях". Пашинян тогда тоже выразил надежду на углубление отношений двух стран, подчеркнув, что Россия была и остается главным стратегическим союзником Армении.

Как сообщала пресс-секретарь главы армянского кабмина Мане Геворгян, перед нынешней поездкой в Москву Пашинян со 2 апреля работал в режиме самоизоляции.

Российско-армянские отношения

Между Россией и Арменией заключено 270 различных договоров и соглашений, в том числе Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года и Декларация о союзническом взаимодействии 2000 года. Обе страны являются членами СНГ, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

Россия является главным торговым партнером Армении (товарооборот за 2020 год составил более 2,3 млрд долларов) и занимает первое место среди стран - инвесторов в экономику республики (объем накопленных с 1991 года российских инвестиций составляет более 4 млрд долларов - 40% всех иностранных инвестиций Армении).

11 марта в Минздраве Армении сообщили, что в стране начали вакцинировать медиков, задействованных в лечении больных с коронавирусом, российским препаратом "Спутник V". Армения также входит в число стран, присоединившихся к платформе "Путешествую без COVID-19". Благодаря этому приложению граждане государств Евразийского экономического союза могут въезжать в Россию в облегченном порядке.

На территории Армении в Гюмри дислоцирована единственная российская военная база в Закавказье. В 2016 году военные ведомства двух стран подписали соглашение об Объединенной группировке войск (сил) в Кавказском регионе коллективной безопасности, и в 2017 году российская 102-я база вошла в состав Объединенной группировки вместе с 5-м армейским корпусом Вооруженных сил Армении.