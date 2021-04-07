Лавров: РФ продолжит оказывать содействие антитеррористическому потенциалу Пакистана

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие Пакистану в борьбе с терроризмом, в том числе посредством проведения совместных учений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.

"В области двусторонних отношений наши приоритеты хорошо известны. Это прежде всего сотрудничество в борьбе с терроризмом и торгово-экономические связи. Продолжим оказывать содействие в укреплении антитеррористического потенциала силовых ведомств Исламской Республики Пакистан посредством проведения совместных учений, включая "Дружбу" и "Аравийский муссон", - сказал он.

Министр отметил, что между Москвой и Исламабадом сложились дружественные, конструктивные отношения, в основе которых близость подходов к большинству актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. "Среди них проблематика стратегической стабильности и, конечно, Афганистан. Достаточно сказать, что в ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пакистанские партнеры поддержали все внесенные Россией проекты резолюций, а по большинству из них выступили соавторами", - добавил Лавров.

"И, конечно, мы ценим вклад Исламабада в продвижение национального примирения в Афганистане, в том числе через механизм расширенной "тройки", - указал глава МИД РФ. - Отмечу, что наши государства - последовательные сторонники урегулирования конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке и Севере Африки, исключительно политико-дипломатическими средствами с соблюдением принципов Устава ООН".

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Исламабад. Это первый визит Лаврова в Пакистан с 2012 года. В среду глава российского дипведомства проведет переговоры с пакистанским коллегой и с высшим политическим и военным руководством страны.