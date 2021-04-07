Лавров: РФ готова всемерно содействовать разрешению споров в Южной Азии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москва готова оказывать всемерное содействие мирному урегулированию конфликтов между странами в любом регионе мира, в том числе и в Южной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.

Комментируя вопрос об участии Нью-Дели в Quad [четырехсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии], Лавров указал, что РФ исходит из того, что Индия как ответственная мировая держава сама определяет свои внешнеполитические приоритеты. "При этом убеждены: разногласия между государствами в любом регионе мира, включая, разумеется, Южную Азию, должны решаться мирным, цивилизованным путем, с опорой на международное право. Россия как постоянный член СБ ООН готова этому всемерно содействовать", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что в принципиальном плане РФ не поддерживает создание разобщающих геополитических конструкций в духе холодной войны. По его словам, в современных условиях востребованы такие многосторонние объединения, инициативы и концепции, которые опираются на принципы инклюзивности, коллегиальности и равноправия. "Именно эта философия лежит в основе деятельности Шанхайской организации сотрудничества, членами которой являются и Москва, и Исламабад, и Нью-Дели", - добавил он.

Наращивая сотрудничество

По словам главы МИД, РФ заинтересована в наращивании взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии. "У нас общие интересы, прежде всего - обеспечение безопасности и повышение качества жизни народов наших стран, - подчеркнул министр. - Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого Евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза".

Он указал, что планомерное осуществление инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и станет солидным заделом в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.

Перспективы диалога

Отвечая на вопрос о перспективах внутриафганского диалога, Лавров отметил, что Россия рассчитывает, что состоявшиеся в марте в Москве консультации расширенной "тройки" придадут необходимый импульс межафганским переговорам. Министр отметил и активную роль пакистанской стороны при подготовке данного мероприятия.

Глава МИД РФ напомнил, что в Москве состоялись также отдельные встречи афганской делегации во главе с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой и представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Считаем важным, что обе стороны высказались за интенсификацию межафганского переговорного процесса", - заключил министр.