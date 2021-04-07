Лавров: Россия подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана

ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Россия подтвердила готовность поставлять военную технику в Пакистан для укрепления антитеррористического потенциала страны. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

"Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники", - сказал он.

Лавров отметил, что это отвечает интересам всех государств региона. "Договорились продолжать практику регулярных совместных тактических учений в горных условиях "Дружба", а также военно-морских учений "Аравийский муссон" по борьбе с терроризмом и пиратством", - указал министр.

Россия, как добавил Лавров, также приветствовала последние шаги Пакистана и Индии по нормализации отношений. "В ходе переговоров мы также приветствовали недавние шаги Индии и Пакистана по нормализации двусторонних отношений", - сказал он.

Как отметил министр, на переговорах подробно обсуждалась ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе: "Здесь сейчас разворачиваются неоднозначные процессы, выстраиваются под эгидой Вашингтона разобщающие геополитические конструкции, продвигаются стратегии, которые противоречат всему тому, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе делалось до сих пор".

Россия категорически против выстраивания в регионе разделительных линий, подчеркнул он. "Мы за то, чтобы сохранить открытые структуры, которые были сформированы при центральной роли АСЕАН", - указал глава МИД РФ.

Гражданская война

Россия и Пакистан договорились содействовать Афганистану в формировании инклюзивных структур власти, также рассказал Лавров.

"Мы договорились и далее содействовать созданию условий для того, чтобы противоборствующие стороны вышли на конструктивные развязки, которые позволят прекратить гражданскую войну в Афганистане через договоренности о формировании инклюзивных структур власти", - сказал Лавров.

Как отметил министр, на севере и востоке Афганистана укрепляются позиции террористов, что вызывает обеспокоенность Москвы и Исламабада.

Экономическое взаимодействие

По словам министра, очередное заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в 2021 году, мероприятие пройдет в России.

"Мы удовлетворены тем, что прошлый год стал рекордным для двустороннего товарооборота, его объем увеличился более чем на 45% и достиг $790 млн. У нас общее мнение, что это не предел и нужно искать пути по дальнейшему углублению нашего экономического взаимодействия. И решающую роль здесь призвана сыграть межправительственная комиссия, заседание которой в этом году должно состояться в России", - сказал Лавров.

Предыдущее, шестое заседание комиссии прошло в декабре 2019 года в Исламабаде.

Планы по ядерной энергетике

Кроме того, страны обсуждают взаимодействие в сфере неэнергетического использования ядерных технологий в мирных целях.

"Еще одна новая сфера, касающаяся энергетики, - это наше сотрудничество между Росатомом и Комиссией по ядерной энергетике Пакистана. Сейчас обсуждается в практическом плане конкретное взаимодействие в сфере неэнергетического использования ядерной энергии в мирных целях, в частности в медицине и промышленности", - сказал министр.

Комментируя аспекты торгового сотрудничества Москвы и Исламабада, Лавров напомнил, что некоторое время назад проявился обоюдный интерес к поставкам российского сжиженного природного газа по линиям компаний "Газпром", "Роснефть" и "Новатэк". "Соответствующие предложения были сделаны, мы ожидаем реакции наших пакистанских партнеров", - добавил он.

"Мы заинтересованы в том, чтобы придать тенденции увеличения товарооборота устойчивый характер, для этого нужно наши отношения в этой сфере диверсифицировать. <...> Я думаю, что эти и другие направления помогут придать дополнительную устойчивость нашим связям", - резюмировал глава российского МИД.

Газопровод "Пакистанский поток"

Россия рассчитывает на согласование всех вопросов по проекту строительства газопровода "Север - Юг" (сменил название на "Пакистанский поток") из Карачи в Лахор для скорейшего начала его реализации, сказал глава МИД РФ.

"У нас состоялось обсуждение перспектив сотрудничества в энергетике. Флагманский проект здесь - газопровод "Север-Юг" из Карачи в Лахор. У нас есть соответствующее межправительственное соглашение 2015 года, сейчас уточняются некоторые вопросы, которые станут частью протокола к этому соглашению. Надеюсь, что он будет подписан, мы сможем быстро приступить к работе", - сказал Лавров.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год было подписано между Россией и Пакистаном в октябре 2015 года. Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в 2016 году, а сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта уже несколько раз переносились.