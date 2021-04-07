Песков заявил, что Путин и сотрудники Кремля не пользуются Zoom в рабочих целях

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. Как заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эта платформа задействовалась лишь для ряда международных контактов, которые организовывала не российская сторона.

"Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место, - сказал он. - Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС [совещаний по видео-конференц-связи] Zoom не пользуется, в рабочих планах мы [сотрудники Кремля] Zoom тоже не используем". Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. "У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности", - добавил он.

Песков пояснил, что в администрации президента есть закрытые каналы связи, которые позволяют проводить видеоконференции.

Разработка аналогичных сервисов

По словам представителя Кремля, отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой.

"Надо переходить на альтернативы, они есть, - сказал он, комментируя решение Zoom ограничить пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием. - Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время - они есть и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom". "Как говорится, свято место пусто не бывает", - заметил Песков.

"В целом можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые", - добавил представитель Кремля. "К сожалению, это американский сервис", - напомнил Песков, отметив, что ряд клиентов пытались установить связь с головным офисом компании в Польше, но у них ничего не вышло. Он рассказал, что во вторник общался с друзьями из Высшей школы экономики, которые не могут продлить контракт с американским сервисом, так как получают госфинансирование.

Комментируя ситуацию в целом, Песков заметил, что в переходе на услуги других сервисов после решения Zoom "особо ничего страшного нет".