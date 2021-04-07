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Песков не стал комментировать опубликованное изданием "Проект" расследование о Кадырове

При этом пресс-секретарь президента согласился ознакомиться с этим материалом, чтобы прокомментировать его 8 апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованное изданием "Проект" расследование о главе Чечни Рамзане Кадырове и депутате Госдумы, советнике Кадырова Адаме Делимханове.

"Я, честно говоря, не совсем знаком с этим материалом, не могу ответить на вопрос. Не знаю, что это за расследование", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько данные Администрации президента РФ об имуществе Кадырова соотносятся с той информацией, которая представлена в расследовании.

При этом он согласился ознакомиться с ним, чтобы прокомментировать эту информацию в четверг.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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