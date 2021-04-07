Песков не стал комментировать опубликованное изданием "Проект" расследование о Кадырове

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать опубликованное изданием "Проект" расследование о главе Чечни Рамзане Кадырове и депутате Госдумы, советнике Кадырова Адаме Делимханове.

"Я, честно говоря, не совсем знаком с этим материалом, не могу ответить на вопрос. Не знаю, что это за расследование", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько данные Администрации президента РФ об имуществе Кадырова соотносятся с той информацией, которая представлена в расследовании.

При этом он согласился ознакомиться с ним, чтобы прокомментировать эту информацию в четверг.