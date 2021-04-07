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Госдума приняла закон о расширении федеральной части партийных списков до 15 кандидатов

Первоначально предлагалось расширить максимальную численность федеральной части списка с 10 до 20 кандидатов, но ко второму чтению профильный комитет Думы скорректировал число

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий расширение федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты парламента.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. Первоначально инициатива предлагала расширить максимальную численность федеральной части списка с 10 до 20 кандидатов. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту скорректировал максимальную численность кандидатов до 15 человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что расширение федеральной части списка кандидатов политических партий на выборах в Госдуму добавит партиям устойчивости и предоставит больше возможностей оппозиции.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября текущего года. Одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

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