Песков сообщил, что правила для приглашенных на оглашение послания Путина скоро определят

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Кремль в ближайшее время определит порядок присутствия на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы дорабатываем сейчас разные детали, в том числе и с санитарными властями, и в ближайшие дни будет соответствующая информация распространяться", - сказал представитель Кремля в среду, отвечая на вопрос о мерах, которые будут предприняты для участников церемонии оглашения послания. "Пока еще нам нужно несколько дней на доработку деталей", - добавил он.

Путин огласит послание парламенту 21 апреля. Ранее Песков говорил, что президент будет выступать очно. При этом пресс-секретарь главы государства отрицал необходимость прохождения полного двухнедельного карантина для всех приглашенных участников мероприятия.