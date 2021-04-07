Путин освободил от должности главу Тувы Кара-оола. Врио назначен Владислав Ховалыг

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кремля.

"Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш.В. по собственному желанию. Назначить Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой Республики Тыва", - говорится в указе президента.

Шолбан Кара-оол родился в 1966 году в селе Чодураа (Тувинская АССР). С 2007 года занимал должность председателя правительства Тувы, с 2010 года - глава - председатель правительства региона.

Владислав Ховалыг родился в 1967 году в селе Тээли Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва. С 2008 по 2018 годы занимал должность мэра Кызыла. С 2018 года - генеральный директор АО "Тываэнергосбыт". Является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.