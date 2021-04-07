Лавров: партнерство со странами СНГ в сфере здравоохранения остается для РФ приоритетом

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса подтвердила востребованность широкого сотрудничества стран в сфере здравоохранения. Для России приоритетом является тесное взаимодействие в этой сфере с партнерами по Содружеству Независимых Государств (СНГ), говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам XII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.

"Пандемия коронавируса напомнила о непреходящей ценности человеческой жизни, подтвердила востребованность широкого международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Приоритетом России на этом направлении остается тесное взаимодействие с партнерами по СНГ, - отметил глава МИД, текст обращения которого зачитал в среду главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

На всестороннее развитие здравоохранения, продолжил Лавров, ориентирована концепция сотрудничества в области противодействия онкологическим заболеваниям, утвержденная Советом глав правительств СНГ в 2016 году.

Он также отметил "важный вклад в борьбу с неинфекционными болезнями" Научного медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, которому в прошлом году был присвоен статус базовой организации государств - участников СНГ в области онкологии.

XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии приурочен к 25-летию Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. Мероприятие проходит в Москве 7-9 апреля.