Врио главы Тувы назвал приоритеты для региона

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Четкая реализация индивидуального плана социально-экономического развития Тувы станет главным направлением для республики на блтжайшее время, также необходимо акцентировать внимание на развитии отраслей, обеспечивающие занятость населения региона. Об этом в эфире телеканала " Россия-24 " сообщил назначенный в среду врио главы республики Владислав Ховалыг.

"Главное направление сейчас - четкая реализация недавно принятого плана социально-экономического развития Республики Тыва. Нужно будет изучить опыт развития экономики Тувы на различных этапах. Прежде всего нужно развивать те отрасли, которые обеспечивают наибольшую занятость местного населения", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он пояснил, что в первую очередь это создание и развитие предприятий, которые занимаются переработкой сельхозсырья. "Сегодня из-за отсутствия рабочих мест в сельской местности идет большой отток сельского населения в города, в столицу города Республики Тыва. Считаю, что прежде всего необходимо создавать рабочие места в сельских муниципальных районах, оказать поддержку для создания новых сельхозпроизводств", - добавил Ховалыг.

Ховалыг также намерен представить предложения по снижению цены на уголь в регионе для населения и организаций бюджетной сферы. "Также у нас тарифы на электроэнергию высокие в виду того, что в нашем регионе пока еще нет крупных потребителей. Сетевая составляющая очень высокая, для юридических лиц тариф составляет около 8 рублей. В соседних же регионах Сибири намного, значительно ниже - в Иркутской области, в Республике Хакасия. Также у нас дорогой уголь, несмотря на то, что у нас очень много угля, разведаны запасы около 20 млрд [тонн]. В этой связи у меня есть предложения по удешевлению цены на уголь, особенно для населения и бюджетной сферы", - сказал он.

Решением экологических проблем, возникающих в Кызыле из-за отопления углем, может стать подвоз газа в столицу региона, сообщил Ховалыг.

"У нас экологическая проблема - столица республики находится в котловине, в зимний период воздушный бассейн очень засорен сажей за счет отопления частного сектора и малых и средних котельных. В план газификации до 2025 года Республика Тыва не попала. Есть предложение, если за счет автовозов привозить газ в Кызыл, газовые хранилища отапливать за счет газа, отапливать частный сектор, средние котельные, я думаю, проблема воздушной атмосферы города Кызыла может быть решена", - сказал он.

В декабре 2020 года ТАСС сообщал, что Кызыл в числе 26 промышленных городов Сибири, где 40% населения проживает в неблагоприятных экологических условиях, пополнил расширенный список Минприроды РФ для включения в проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

Ранее в среду Кремль сообщил, что Путин принял отставку 54-летнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, возглавлявшему регион с 2007 года, по собственному желанию.

Ховалыг с ноября 2018 года занимал пост гендиректора компании "Тываэнергосбыт", до этого 10 лет был мэром Кызыла. Является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.