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Выборы главы Тувы пройдут в сентябре 2021 года

Они состоятся одновременно с выборами депутатов Госдумы, сообщили в ЦИК

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Плановые выборы главы Республики Тыва в связи с отставкой с этого поста Шолбана Кара-оола должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года одновременно с выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил ТАСС в среду член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Кара-оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Владислав Ховалыг.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" плановые выборы главы Республики Тыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", - сказал Шевченко.

По состоянию на текущий момент в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний).

Согласно законодательству, решение о назначении выборов главы субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

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Путин, Владимир ВладимировичКара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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