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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Постпред РФ обсудил с дипломатом США выполнение ядерной сделки с Ираном всеми сторонами

ТАСС, 7 апреля. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обсудил в среду со спецпосланником США по Ирану Робертом Мэлли возвращение к выполнению иранской ядерной сделки всеми сторонами. Об этом сам Ульянов сообщил на своей странице в Twitter.

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"Встретился сегодня со спецпредставителем США по Ирану Робертом Мэлли. Состоялось деловое обсуждение широкого круга вопросов, относящихся к полному возвращению выполнения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) всеми сторонами", - говорится в сообщении.

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