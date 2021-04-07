Путин поручил врио главы Тувы немедленно приступить к работе на новом посту

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Республики Тыва Владиславу Ховалыгу немедленно приступить к работе на новом посту.

"Надо входить в курс дела уже сейчас, прямо немедленно", - сказал Путин.

Президент назвал Ховалыга опытным человеком, который досконально, в деталях знает ситуацию в республике. "В последние два года вы работаете в сфере большой энергетики, поэтому знаете проблемы региона и с этой стороны. Уверен, что вы с новым объемом работы справитесь. Со своей стороны будем делать все, чтобы вас поддержать", - добавил президент.

Глава государства обратил внимание, что в регионе много вопросов, подлежащих решению, "они в значительной степени носят объективный характер". "Это непростые решения, но нужно этим заниматься. Приступайте к работе", - заключил Путин.

Ранее Кремль сообщил, что Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию.

Ховалыг с ноября 2018 года занимал пост гендиректора компании "Тываэнергосбыт", до этого 10 лет был мэром города Кызыла.