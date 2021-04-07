Патрушев: прогнозы на развитие отношений РФ и США трудно назвать обнадеживающими

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. США рассматривают взаимодействие с РФ через призму внутриполитической борьбы, прогнозы на развитие отношений двух стран трудно назвать обнадеживающими. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос, чего ждет Москва от Вашингтона сейчас и рассчитывает ли она на "примирительные жесты", он отметил: "Оценивая перспективы российско-американского диалога сегодня, нужно трезво смотреть на вещи". "Пора уже признать, что для американского истеблишмента отношения с нашей страной не являются определяющими", - считает Патрушев.

Он добавил, что Россия рассматривается Соединенными Штатами "исключительно через призму внутриполитической борьбы". "А если учесть беспрецедентно тяжелый характер внутренней ситуации в США сегодня, то прогнозы дальнейшего развития отношений трудно назвать обнадеживающими", - сказал секретарь российского Совбеза.

Тем не менее, как подчеркнул Патрушев, Москва "настроена на диалог в сферах взаимного интереса и надеется, что США проявят такую же заинтересованность".