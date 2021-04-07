Патрушев: отношения РФ и США находятся на самом низком уровне с окончания холодной войны

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны, но Россия рассчитывает на возобновление конструктивного диалога, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны", - считает он. Однако, как заметил Патрушев, многолетняя история отношений России и США показывает, что в решающие моменты государства "демонстрировали способность налаживать сотрудничество, несмотря на разногласия".

"Поэтому мы все же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.

Уточняя, о каких вопросах могла бы идти речь в первую очередь, Патрушев пояснил: "Прежде всего это сфера стратегической стабильности и контроля над вооружениями". Он отметил, что в этой области уже есть позитивный пример, а именно решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которое дает надежду на нормализацию отношений двух стран.

В ответ на просьбу назвать и другие сферы, в которых возможно сотрудничество РФ и США, Патрушев пояснил, что "определенный потенциал для совместной работы имеется по таким вопросам, как борьба с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими вызовами и угрозами". "А также по ряду региональных тем, среди которых - Сирия, ближневосточное урегулирование, ядерная проблема Корейского полуострова, Совместный всеобъемлющий план действий", - указал он.

По словам секретаря Совета безопасности РФ, "востребовано взаимодействие по острым гуманитарным проблемам, таким как голод, загрязнение окружающей среды, борьба с изменением климата". "Нельзя забывать и о дестабилизирующем эффекте пандемии, над преодолением которого тоже можно работать сообща", - подчеркнул он. Патрушев добавил, что давно назрела необходимость обсудить и вопросы кибербезопасности. "Особенно с учетом имеющихся у России озабоченностей и тех обвинений, которые нам выдвигаются уже не первый год", - заметил он.