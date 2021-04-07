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Пандемия COVID-19

Патрушев заявил, что пандемия показала проблемы властей США, не сумевших защитить граждан

Секретарь Совета безопасности РФ также назвал ее моментом истины

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала проблемы властей США, которые не смогли защитить своих граждан от болезни. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсантъ".

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"Главную угрозу мы сейчас видим в пандемии. Для США она, кстати, оказалась моментом истины. Стали очевидны проблемы, которые американские политики скрывали от своих сограждан, в том числе отвлекая их внимание на легенды об "агрессивной России". Выяснилось, что главной угрозой жизни американцев является вовсе не злонамеренная Москва", - указал секретарь СБ РФ.

Он напомнил, что в США число погибших от эпидемии превысило 560 тыс. человек, это больше, чем потери этой страны в обеих мировых войнах вместе взятых. Примерно столько же, по словам Патрушева, погибло во время самого кровопролитного конфликта в истории США, гражданской войны 1861-1865 годов, "и все случилось явно не по вине России".

"При этом Америка считает себя вправе диктовать правила всему миру, определять судьбы человечества. Однако есть ли такое право у страны, которая не смогла защитить жизнь более полумиллиона своих граждан от болезни?" - задал риторический вопрос Патрушев.

Говоря о ситуации с пандемией в России, секретарь Совбеза подчеркнул, что в РФ "есть официальная статистика смертности от коронавируса, и оснований не доверять ей нет". "Действительно, мы не были готовы к тому, что все будет развиваться именно таким образом и столь стремительно, никто не был готов, но мы справились. И сейчас активно помогаем другим в отличие от США, которые проявляют эгоизм", - резюмировал он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАПандемия COVID-19
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