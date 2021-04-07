Патрушев заявил, что Кремль не ждет извинений за слова Байдена в адрес Путина

На вопрос, ждут ли в Кремле извинений после заявления Байдена, секретарь СБ ответил: "Нет". "Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москва не ждет извинений от американской стороны за слова президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом в интервью газете " Коммерсантъ " заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев напомнил, что "еще [экс-президент США Джордж] Буш-старший во всеуслышание объявил о том, что Америка ни перед кем и никогда не будет извиняться". "Американской элите проще под любую ошибку подвести изощренную теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так", - объяснил секретарь Совбеза.

Он назвал такую позицию "синдромом Хиросимы". "Ведь США сбросили атомные бомбы на Японию совершенно без надобности, хотя прекрасно знали о том, что Красная армия начинает боевые действия против японской группировки в Маньчжурии, знали, что Токио готов капитулировать. А японцам, да и всему миру уже три четверти века твердят, что атомные удары были неизбежны. Даже выставляют это как некое наказание свыше", - констатировал Патрушев. Он упомянул высказывание экс-президента США Барака Обамы на траурном мероприятии в Хиросиме: "Смерть упала с небес". "А то, что эта смерть упала с американского самолета по приказу американского президента, сказать не захотел", - подчеркнул секретарь Совбеза.

"На наших глазах идет переписывание истории. Неудивительно, что японские дети уже плохо представляют, какая страна уничтожила Хиросиму и Нагасаки. Кто-то вообще думает, что СССР", - сказал Патрушев.

Он считает, что лица, заинтересованные в росте напряженности между Москвой и Вашингтоном, могли намеренно спровоцировать Байдена на беспрецедентное заявление в адрес Путина. "Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях", - сказал он. Секретарь СБ обратил внимание на то, что заявление Байдена стало беспрецедентным. "Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США", - сказал Патрушев.

Заявление Байдена и Фултонская речь

"Самые фанатичные противники нашей страны, такие как [экс-президент США Гарри] Трумэн или [экс-президент США Рональд] Рейган, старались быть более сдержанными в публичных высказываниях", - напомнил секретарь Совбеза. "Сегодня, когда постепенно открываются американские архивы и публикуются личные бумаги их соратников, мы понимаем, насколько оголтелую русофобию они проповедовали при закрытых дверях. Но все же они понимали, что в политике есть свои границы и их следует уважать", - подчеркнул Патрушев.

"Не хотелось бы проводить параллелей, но ровно 75 лет назад, в марте 1946 года [бывший премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль в присутствии президента Трумэна произнес знаменитую Фултонскую речь, в которой он объявил врагом нашу страну, своего недавнего союзника по антигитлеровской коалиции", - ответил Патрушев на вопрос, насколько серьезным ударом для отношений Москвы и Вашингтона стало заявление Байдена. Секретарь СБ напомнил, что 75 лет назад "было положено начало холодной войне".

Патрушев отметил при этом, что Россия не хотела бы, чтобы заявление Байдена в адрес Путина перечеркнуло возможность их встречи на высшем уровне. "Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы [встречи двух президентов]", - сказал секретарь СБ.

"Надеемся, что в Вашингтоне тоже понимают ситуацию, которая сложилась", - отметил он.

Президент США Джо Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей" (killer).