Патрушев: в подконтрольных США лабораториях может разрабатываться биологическое оружие

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия имеет основания полагать, что в подконтрольных США лабораториях в разных странах мира разрабатывается биологическое оружие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете " Коммерсантъ ".

Патрушев призвал "обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут" новые биолаборатории, которые "находятся под контролем США, причем по странному совпадению в основном у российских и китайских границ". При этом, по его словам, эти лаборатории "почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где десятилетиями американцы работают в области военной биологии".

На вопрос, хочет ли он тем самым сказать, что там американцы разрабатывают биологическое оружие, Патрушев заявил: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".

Секретарь СБ РФ отметил, что в США "уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями". При этом он отметил, что власти государств, где размещены эти объекты, "не имеют реального понятия, что происходит в их стенах".

"Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик", - добавил Патрушев. Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируют вспышки заболеваний, которые нехарактерны для этих регионов.

В связи с этим, заявил он, российские власти намерены в первую очередь работать с партнерами на постсоветском пространстве, заключать с ними договоренности о сотрудничестве в области биологической безопасности. "Хочу вам напомнить, что с химоружием у американцев тоже не все в порядке. В штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге не проходит и дня, чтобы американцы и их союзники не выступали с очередной главой антироссийского химического досье", - обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ.