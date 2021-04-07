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Патрушев: в подконтрольных США лабораториях может разрабатываться биологическое оружие

Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что "в мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, находящиеся под контролем США, причем по странному совпадению в основном у российских и китайских границ"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Михаил Метцель/ТАСС
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия имеет основания полагать, что в подконтрольных США лабораториях в разных странах мира разрабатывается биологическое оружие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

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Патрушев призвал "обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут" новые биолаборатории, которые "находятся под контролем США, причем по странному совпадению в основном у российских и китайских границ". При этом, по его словам, эти лаборатории "почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где десятилетиями американцы работают в области военной биологии".

На вопрос, хочет ли он тем самым сказать, что там американцы разрабатывают биологическое оружие, Патрушев заявил: "У нас есть веские основания предполагать, что это именно так".

Секретарь СБ РФ отметил, что в США "уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями". При этом он отметил, что власти государств, где размещены эти объекты, "не имеют реального понятия, что происходит в их стенах". 

"Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик", - добавил Патрушев. Он обратил внимание на то, что в прилегающих районах фиксируют вспышки заболеваний, которые нехарактерны для этих регионов.

В связи с этим, заявил он, российские власти намерены в первую очередь работать с партнерами на постсоветском пространстве, заключать с ними договоренности о сотрудничестве в области биологической безопасности. "Хочу вам напомнить, что с химоружием у американцев тоже не все в порядке. В штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия в Гааге не проходит и дня, чтобы американцы и их союзники не выступали с очередной главой антироссийского химического досье", - обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ.

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