Москва призвала Киев и страны НАТО остановить нагнетание напряженности в Донбассе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия призывает Украину и страны Североатлантического альянса остановить военные приготовления, нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от дестабилизирующих действий. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Призываем Украину и страны НАТО прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе и воздерживаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации на востоке Украины, - указала она. - Выступаем за урегулирование конфликта в Донбассе исключительно мирными средствами на безальтернативной основе минского Комплекса мер, одобренного резолюцией 2202 СБ ООН".

Захарова также указала на наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ и существенную активизацию разведывательной деятельности иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.

Захарова также указала на наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ.

"Существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств. Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами", - констатировала дипломат, добавив, что это не способствует повышению уровня безопасности в регионе и урегулированию конфликта в Донбассе, а также вызывает обеспокоенность Москвы.

По словам Захаровой, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения новые силы и нарушать режим прекращения огня. Кроме того, продолжила она, в Москве "обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе".

"В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти, а также плановые мероприятия российских вооруженных сил по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет, - говорится в комментарии. - Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины".