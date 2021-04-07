Патрушев заявил, что США огульно обвиняют Россию в кибератаках

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. США безосновательно обвиняют Россию в кибератаках на свои ресурсы и не желают сотрудничать в киберпространстве. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Они не хотят сотрудничать с нами в этой сфере, абсолютно безосновательно обвиняя нас в кибератаках на свои ресурсы", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос, есть ли у новой американской администрации интерес к предложению президента России Владимира Путина о сотрудничестве в киберпространстве.

"Никаких доказательств причастности российских властей к этим инцидентам они ни нам, ни широкой публике не предъявляют, но выставляют Россию чуть ли не главным агрессором в киберпространстве", - подчеркнул Патрушев.

Говоря о подозрении американских властей в том, что якобы РФ стоит за взломом программного обеспечения компании SolarWinds, в результате которого были скомпрометированы десятки тысяч устройств в государственном и частном секторах в США, секретарь Совбеза назвал его "очередным огульным обвинением". "Наше государство к этому взлому не имеет никакого отношения", - заявил он.

"Мы не исключаем, что в тех или иных компьютерных диверсиях могут участвовать хакеры, в том числе живущие в России или имеющие российское гражданство, но государство тут ни при чем", - подчеркнул Патрушев.

"Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберемся. Не дают", - констатировал секретарь Совбеза РФ.