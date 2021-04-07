Генпрокурор России выступит в Совфеде с ежегодным докладом 23 апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Сенаторы на пленарном заседании 23 апреля заслушают ежегодный доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова о состоянии законности и правопорядка в России. Об этом журналистам сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"23 апреля 2021 года на заседании Совета Федерации состоится заслушивание доклада генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2020 год", - сообщил он.

По словам сенатора, предварительное обсуждение доклада пройдет на заседании комитета 22 апреля. На него приглашены сам генеральный прокурор РФ и уполномоченный по правам человека в России.

Согласно конституции и закону "О прокуратуре Российской Федерации", генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о проделанной ведомством работе за прошлый год.