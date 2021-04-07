"Единая Россия" окажет необходимую поддержку врио главы Тувы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. "Единая Россия" окажет любую необходимую помощь в работе временно исполняющему обязанности главы Тувы Владиславу Ховалыгу. Об этом сообщил журналистам секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Уверен, что Владислав Ховалыг достойно справится с возложенными на него обязанностями. "Единая Россия", безусловно, окажет врио главы республики любую необходимую поддержку в работе на благо жителей и региона", - заявил он.

Турчак назвал врио главы республики опытным управленцем и хозяйственником. "Тува - его родной регион, он хорошо знаком с тонкостями работы на территории, был мэром Кызыла, трудился в правительстве Тувы, прекрасно понимает и знает все проблемы республики и видит возможности для ее развития", - отметил секретарь генсовета партии.