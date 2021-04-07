Грызлов заявил, что заседание контактной группы по Донбассу закончилось безрезультатно

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в формате видеоконференции завершилось безрезультатно. Такое заявление сделал в среду полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - отметил он, добавив, что вместо этого украинскими представителями "были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры".

По словам Грызлова, "конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации". Он выразил надежду на то, что Вооруженные силы Украины будут исполнять приказы, продекларированные в заявлении, которое опубликовано на сайте украинского министерства обороны.

Грызлов отметил, что украинская сторона спустя восемь месяцев сделала первый шаг к соблюдению режима прекращения огня. "Украина публично заявила о своей приверженности мерам по прекращению огня без каких бы то ни было искажений и интерпретаций. Мы приветствуем, что заявление Украины действительно соответствует дополнительным мерам и из него четко видно, что ответный огонь может открываться только по приказу руководства Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований Донбасса", - сказал он. При этом предотвращение и верификация возможных нарушений должны происходить в ходе двустороннего взаимодействия Донбасса и Украины, подчеркнул Грызлов.