Путин обсудит с кабмином реализацию посланий Федеральному собранию 2019-2020 годов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет с руководством правительства совещание, на котором будут подведены итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, с основными докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Помимо этого в совещании примут участие руководители Центрального банка, администрации президента, а также Общероссийского народного фронта.

Курс на социальное развитие и экономический рост

В послании парламенту глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу. Главными темами послания в 2019 году стали социальное и экономическое развитие России, реализация нацпроектов. Президент тогда подчеркивал, что времени на раскачку нет и "абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей". В том выступлении Путин обратил особое внимание на вопросы качества жизни россиян и назвал "сбережение народа" ключевой задачей для страны.

Отдельно остановившись на вопросах демографической политики, российский лидер тогда анонсировал ряд новых мер по поддержке семей. Он в том числе предложил ввести для них налоговые льготы, повысить выплаты на рождение детей, обновить программу льготной ипотеки для многодетных семей. Не забыл президент и о других социальных группах, которые нуждаются в особом внимании государства. В послании того года он указал на необходимость дополнительно поддержать пенсионеров, а также обозначал задачи по борьбе с бедностью.

Еще ряд поручений касался сферы образования. Так, Путин тогда распорядился за два года перевести все российские школы на современные условия обучения, в том числе до конца 2021 года обеспечить их высокоскоростным интернетом. В послании 2019 года Путин остановился и на вопросах здравоохранения. Несмотря на то, что в целом по стране уровень доступности медицинской помощи растет, многих граждан он не устраивает, отмечал тогда президент. Согласно его поручению, до конца 2020 года медицинская помощь должна была стать доступной для россиян во всех населенных пунктах.

Глава государства также распорядился утвердить новые, высокие стандарты поликлиник и в течение трех лет перевести на них все детские учреждения. Такой же срок (три года) Путин давал на то, чтобы отладить электронную систему в области здравоохранения. Еще одной острой темой, поднятой в послании 2019 года, стали вопросы экологии. Президент тогда напомнил о задачах по реформированию системы оборота отходов и подчеркнул, что все проблемные свалки в черте городов России должны быть закрыты и рекультивированы в ближайшие шесть лет.

Российский лидер обозначил амбициозные цели и в развитии экономики. "Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем - опережать мировые", - указывал он. В качестве других задач Путин называл улучшение делового климата, качества национальной юрисдикции и увеличение объема инвестиций. Глава государства подчеркивал, что России нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан, пояснял он.

На совещании по реализации этого послания Путин заверял, что будет внимательно следить за выполнением поручений, и пообещал через год дать оценку работе каждого члена правительства по этим направлениям.

Социальные гарантии и обновление конституции

Обозначенные в 2019 году векторы развития страны нашли отражение и в послании следующего года, однако на этот раз президентом были поставлены куда более масштабные задачи. В очередном послании глава государства не только обозначил приоритеты на ближайшие годы, но и предложил внести в конституцию целый ряд серьезных изменений, нацеленных на изменение полномочий разных ветвей власти, обеспечение суверенитета страны и закрепление на уровне основного закона отдельных социальных гарантий. Соответствующие поправки в конституцию были приняты летом прошлого года.

Помимо этого Путин в послании 2020 года анонсировал беспрецедентные меры социальной поддержки. Они были направлены в том числе на преодоление "демографической ловушки", возникшей из-за низкого уровня рождаемости в 1990-х годах. В частности, российский лидер предложил усовершенствовать механизм выплаты пособий на рождение детей семьям с низкими доходами. Он также объявил об увеличении размеров материнского капитала, продлении и расширении программы.

В "социальной части" послания 2020 года глава государства также высказался за повсеместное внедрение практики социальных контрактов, обратил внимание на ряд проблем в сфере образования. В частности, он выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями, предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы с первого по четвертый классы и поручил принять меры по увеличению оплаты труда учителей.

Президент также поставил задачу ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая при этом приоритет региональным учебным заведениям. Затронул президент и тему здравоохранения. Тогда Путин объявил о планах с 1 июля 2020 года запустить "программу модернизации первичного звена здравоохранения", а также анонсировал переход в 2020 году на новую систему оплаты труда для работников медицинской сферы.

Не обошел стороной глава государства и тему экономики. В послании прошлого года он подчеркнул, что уже в 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Для этого российский лидер поставил задачу запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие различных отраслей. Путин также поручил обеспечить неизменные налоговые условия для бизнеса в течение шести лет, завершить реформу контрольно-надзорной деятельности.

При этом, как отмечал президент, устойчивый макроэкономический фундамент должен стать базой для существенного повышения реальных доходов граждан. Для решения этой задачи необходимы структурные изменения национальной экономики, повышение ее эффективности, указывал российский лидер. Значительную часть этих мероприятий предполагалось реализовать в рамках национальных проектов. Однако на амбициозные планы повлияла пандемия, которая потребовала перераспределения средств и более эффективного использования возможностей. Властям пришлось определить задачи на предстоящее десятилетие, пересмотрев часть планов и в том числе скорректировав нацпроекты.

Апрельское послание

Сейчас готовится очередное послание главы государства парламенту. В этом году его оглашение пройдет 21 апреля.

Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие состоится полностью в очном режиме. При этом представитель Кремля указывал, что об обязательном двухнедельном карантине для всех участников мероприятия речи не идет.

Место оглашения послания, состав участников и порядок присутствия еще уточняются, пояснял Песков. Кремль традиционно не анонсирует темы, которые будут затронуты в выступлении главы государства.

Новое послание станет уже 27-м в новейшей истории России и 17-м лично для Путина.