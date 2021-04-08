Лавров в Нур-Султане обсудит борьбу с пандемией, интеграцию и совместные проекты

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершит в четверг свое турне по Азии рабочим визитом в Казахстан. В Нур-Султане глава внешнеполитического ведомства проведет переговоры с вице-премьером республики, главой МИД Мухтаром Тлеуберди, а также будет принят президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и проблематику взаимодействия в интеграционных объединениях, в первую очередь ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Проверка пандемией

Особое внимание министры уделят тематике совместной борьбы с пандемией. В МИД РФ в преддверии переговоров отметили, что преимущества российско-казахстанского привилегированного партнерства в полной мере проявились на пике пандемии. Так, в кратчайшие сроки было согласовано и запущено совместное производство российской вакцины "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Произведенной в Казахстане вакциной два дня назад привился президент республики. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, Токаев после вакцинации чувствует себя хорошо, побочные эффекты отсутствуют.

Тем не менее, несмотря на налаживание собственных производственных мощностей, в республике все еще существует нехватка вакцин от коронавируса. Как сообщили в МИД РФ, Россия в апреле и мае дополнительно поставит в Казахстан 100 тыс. доз препарата.

Пандемии вопреки

Главы внешнеполитических ведомств обсудят решение задач, поставленных президентами России и Казахстана, по восстановлению и наращиванию всего объема межгосударственных связей в постковидный период. Россия сохраняет первое место среди партнеров республики с долей 20,9% в общем объеме казахстанской внешней торговли. В 2020 году, несмотря на пандемию, удалось не допустить значительного сокращения товарооборота, который уменьшился лишь на 4,7%, до 19 млрд долларов. При этом, как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, торговля продукцией химической промышленности и сельхозсырьем выросла в объеме.

В Казахстане реализуется более 50 крупных инвестиционных проектов с российским участием. Именно во время пандемии удалось продвинуть целый ряд перспективных направлений производственной кооперации. Среди них - совместное производство по сборке вертолетов, строительство заводов ПАО "КАМАЗ", соглашение о строительстве компанией "Еврохим" завода по выпуску минеральных удобрений, организация шинного производства с участием ПАО "Татнефть". Ведется работа по формированию российско-казахстанского фонда нанотехнологий. Кроме того, на повестке дня - совместные проекты, нацеленные на создание собственного космического потенциала Казахстана и оказание коммерчески выгодных пусковых услуг третьим странам с площадки космодрома "Байконур".

Сверка часов

На переговорах министры рассмотрят перспективы евразийской интеграции. Москва поддерживает усилия Нур-Султана как председателя в органах Евразийского экономического союза. Продолжается тесная внешнеполитическая координация как в общих интеграционных объединениях (ОДКБ, СНГ и ШОС), так и в рамках ООН, ОБСЕ, других международных площадок.

Стороны также обменяются мнениями по каспийской проблематике. Как подчеркивают в Москве, подходы двух стран к сотрудничеству на Каспии созвучны. "На 12 августа в Москве запланирован второй Каспийский экономический форум. Россия и Казахстан едины в том, что упрочение взаимодействия по линии каспийской "пятерки", несущей главную ответственность за ситуацию в регионе, идет в русле обеспечения безопасности", - заявили в дипведомстве.

Не останутся без внимания и общие вызовы безопасности. Министры сверят оценки ситуации в Центральной Азии под углом рисков безопасности, проистекающих из нестабильности в Афганистане и деятельности радикально-экстремистских организаций на подступах к региону.