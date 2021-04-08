Врио главы Тувы представят правительству региона 9 апреля

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит правительству региона врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга в пятницу, сообщили ТАСС в полпредстве.

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"Представление врио главы Тувы состоится завтра", - сказала собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга.

Ховалыг является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.