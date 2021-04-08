{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Врио главы Тувы представят правительству региона 9 апреля

Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию

НОВОСИБИРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит правительству региона врио главы Республики Тыва Владислава Ховалыга в пятницу, сообщили ТАСС в полпредстве.

На эту тему
Биография врио главы Тувы Владислава Ховалыга
Биография врио главы Тувы Владислава Ховалыга

"Представление врио главы Тувы состоится завтра", - сказала собеседница агентства.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Владислава Ховалыга.

Ховалыг является слушателем четвертого потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичТываНовосибирская областьХовалыг, Владислав Товарищтайович
Золотов: уровень террористической угрозы на Северном Кавказе значительно снизился
Как отметил глава Росгвардии, его сотрудники также ведут борьбу с террористической угрозой в Сирии
Читать полностью